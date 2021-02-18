Операции с жильём отбывающих наказание осуждённых хотят запретить

Алексей Вольцев

В России могут запретить любые операции с жильём осуждённых, которые отбывают наказание. Предложенные правительством поправки в Уголовно-процессуальный кодекс обсудят перед первым чтением на заседании Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству 18 февраля.

По действующему законодательству суд должен озаботиться охраной имущества осужденного, пока тот будет находиться в местах лишения свободы. Конституционный суд счёл эту норму не соответствующей основному закону, поскольку она не закрепляет конкретных мер по охране остающегося без присмотра жилого помещения осужденного, а также не определяет, на кого может быть возложена обязанность принимать подобные меры и за счет каких источников финансировать охрану.

Предлагается изложить часть вторую статьи 313 УПК в новой редакции, по которой при наличии у осуждённого имущества или жилого помещения, остающихся без присмотра, суд разрешает вопрос о принятии мер по обеспечению сохранности указанных имущества или жилого помещения в соответствии с требованиями статьи 313.1 УПК.

Для сохранности жилого помещения могут вводиться такие меры, как запрет для Росреестра и его региональных подразделений осуществлять госрегистрацию перехода, ограничения права и обременения жилого помещения осужденного без его личного участия, а для МВД — регистрировать граждан в жилом помещении без личного участия осужденного.



В случае принятия поправок в УПК меры, определённые судом, возложат на органы государственной власти или органы местного самоуправления в рамках ими полномочий, предусмотренных законодательством. А расходы, связанные с их обеспечением, будут осуществляться за счёт средств соответствующего бюджета. В остальных случаях расходы будут осуществляться за счёт осуждённого.

Документ будет иметь силу в отношении случаев, которые возникли с 13 июля 2020 года.