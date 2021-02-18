Подходы к стандартам профобразования предлагают изменить

Лидия Мартынова

Обучающиеся смогут получить несколько квалификаций в рамках основной образовательной программы. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть на пленарных заседаниях весенней сессии.

По мнению разработчиков инициативы, сегодня практика формирования требований федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) профессионального образования на основе профстандартов показывает её неэффективность. Рынок труда динамичен, и профстандарты постоянно меняются, утверждаются новые и признаются утратившими силу старые. В настоящее время соответствующий реестр насчитывает примерно 1325 профстандартов, из которых около 100 утратили силу, а часть претерпела значительные изменения или была полностью переработана.



В том случае, если законопроект поддержат, ФГОС профобразования смогут разрабатывать не только по профессиям, специальностям и направлениям подготовки, но и по их укрупнённым группам, по областям профдеятельности, по соответствующим уровням профобразования, а также по уровням образования.