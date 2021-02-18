После зимнего перерыва состоятся первые матчи 1/16 финала футбольной Лиги Европы УЕФА

Анастасия Иванова

«Краснодар», на своем поле сыграет с загребским «Динамо»

После зимнего перерыва возобновляется Лига Европы — 18 февраля состоятся первые матчи 1/16 финала.

В Венгрии, Испании и Португалии пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу

18 февраля команда под руководством главного тренера Мурада Мусаева сыграет в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с хорватским “Динамо”. Начало матча — в 20.55 по московскому времени.

Всего в еврокубковом сезоне стартовали шесть российских клубов.

«Краснодар» в этом сезоне впервые в своей истории сыграл в Лиге чемпионов. Дебют получился вполне достойным. В группе с «Челси», «Севильей» и «Ренном» российская команда заняла третье место и отправилась в 1/16 финала Лиги Европы.

Российские любители футбола могут помнить загребское “Динамо” еще с прошлого года, когда хорватский клуб дважды встречался с ЦСКА на групповом этапе Лиги Европы.

Ранее РИА “SM-News” писало, что в Венгрии, Испании и Португалии пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу.