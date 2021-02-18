Познер рассказал о тянущем Россию во времена СССР Михалкове

Вадим Карасев

Владимир ПознерФото: Grigory Dukor / Reuters

Телеведущий Владимир Познер заявил, что режиссер Никита Михалков своим предложением лишать гражданства за призывы к санкциям против России тянет страну «во времена СССР». Он рассказал об этом в эфире НСН.

Познер отметил, что не очень любит «комментировать Никиту Сергеевича», так как у них с ним «свои отношения». Однако ведущий счел разговоры о лишении гражданства «довольно позорными».

«Лишать гражданства никто не имеет права, так как человек его получает при рождении автоматически. Можно от него отказаться, а лишение было характерно для Советского Союза. Любое движение в эту сторону я считаю для России позорным. Этим заявлением Михалков, безусловно, тянет Россию во времена СССР», — отметил Познер.

Так Познер отреагировал на предложение Никиты Михалкова лишать гражданства за призывы к санкциям против России. По мнению кинематографиста, в стране надо вернуть статью о лишении гражданства, чтобы бороться с людьми, протестующими против беззакония путем призывов к введению санкций. При этом Михалков отметил, что «применение этой статьи не должно привести к злоупотреблениям», а также к подавлению инакомыслия.