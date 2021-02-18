Семейный выход: Яглыч с дочерью и Кожевникова с сыновьями. Премьера фильма «Конек-горбунок»

Анастасия Иванова

16 февраля состоялся показ фэнтези-фильма «Конек-горбунок». Картина является экранизацией одноименной сказки, поэтому звездные гости пришли на премьеру вместе с детьми. Зрители остались в восторге от работы съемочной команды, которую возглавил режиссер Олег Погодин.

В минувший вторник киноцентр «Каро 11 Октябрь» собрал целую плеяду звездных гостей вместе с детьми. Так, на показе были замечены Ян Цапник с дочерью Лизой, Татьяна Лазарева в компании наследницы Софьи, Антон Шагин с женой и двумя детьми, а также многие другие.

Впрочем, были и те, кто предпочел остаться в одиночестве. Без семьи на красной дорожке в этот вечер позировали Алексей Учитель и Павел Деревянко. К слову, последний недавно расстался с матерью своих дочерей — Дарьей Мясищевой. И хотя актер признавался, что в их союзе были свободные отношения, разрыв яркой пары расстроил поклонников. А вот звезда унывал недолго. Вскоре он появился на публике с очаровательной блондинкой, правда, подтверждать новый роман не стал.

Особое внимание обратила на себя и 36-летняя Мария Кожевникова. Для выхода на красную дорожку актриса выбрала серый брючный костюм и шелковую блузу черного цвета. Звезда сериала «Универ» позировала в компании сыновей от бизнесмена Евгения Васильева. Многодетная мама отметила, что наследники остались в восторге от фильма «Конек-горбунок».

«Мои дети, не отрывая взгляда, что бывает крайне редко, смотрели, сопереживали и часто смеялись! Сегодня целый день вспоминают про Тряпкина Тапкина. Добрый, красочный, пропитанный русским духом фильм, на который надо обязательно сходить со своими детками! Могу еще описывать долго, но в этом случае лучше посмотреть», — поделилась эмоциями актриса.

Рад был просмотру и сын 39-летнего Алексея Чадова — Федор, которого ему подарила Агния Дитковските. Пара давно рассталась, однако сохраняет дружеские отношения ради мальчика и старается уделять ему равное количество родительского внимания. «После развода мне понадобилось два года, чтобы над всем поразмыслить и научиться управлять своими эмоциями. Зато сейчас мы находимся в статусе союзников…» — говорил он.

37-летняя певица Зара пришла в компании старшего сына Даниила. В личном блоге исполнительница отметила прекрасную игру актеров фильма. «В главной роли мой друг, любимый всеми актер Антон Шагин! Вы помните, он играл главную роль в моем видеоклипе «Для нее»? Сколько лет прошло! У нас обоих уже взрослые дети. Я так рада его профессиональному успеху!» — писала она.