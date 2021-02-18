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«Сомнительное решение»: Янукович гневно откликнулся на признание Радой особого статуса Революции Достоинства

«Сомнительное решение»: Янукович гневно откликнулся на признание Радой особого статуса Революции Достоинства

Беглый президент Виктор Янукович, приговоренный в Украине к 13 годам тюрьмы, назвал Революцию Достоинства вооруженном государственном переворотом 2014 года. Постановление Верховной Рады по этому поводу он считает «сомнительным и раскалывающим украинское общество».

Обращение Януковича опубликовано на странице его адвоката Виталия Сердюка в Facebook.

По словам бывшего гаранта, с учетом событий последних 7 лет в истории Украины, формулировка о том, что Майдан это ключевой момент строительства украинского государства и выразитель национальной идеи свободы, звучит издевательски.

Янукович считает, что Майдан продолжает разделять Украину. В аннексии Крыма и войне на Донбассе экс-президент винит Майдан и его лидеров — Турчинова, Яценюка, Порошенко и других.

«До тех пор, пока в Украине и на Западе не признают правду о событиях 2014 года, эта трагедия всегда будет препятствием на пути к полному национальному примирению. Для этого истинные виновники трагедии 2013−2014 годов должны понести самое суровое наказание», — так заканчивает беглый Янукович свое обращение.

Напомним, 17 февраля 2021 года Верховная Рада 295 голосами приняла постановление, определяющее Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

Украина

По материалам: fakty.ua
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