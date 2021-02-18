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Специалисты рассказали зачем нужен датчик китайским смартфонам

Специалисты рассказали зачем нужен датчик китайским смартфонам

Эксперты подробно разъяснили зачем необходим датчик китайским смартфонам.

На современных смартфонах Apple и Samsung отсутствует черный датчик, тем не менее на смартфонах, которые произведены в Китае он имеется. Роман Шамин, который является директором Физико-технологического института РТУ МИРЭА объяснил, что это датчик инфракрасного излучения или ИК-датчик. Подобные датчики располагаются, например, на пультах управления телевизором или иной бытовой техникой.

Шамин пояснил, что подобная технология упрощает подключение устройств без использования систем взаимной регистрации, а также позволяет использовать смартфон в качестве управления домашней техникой.

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По материалам: sm.news
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