У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Алексей Вольцев

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов французской заморской территории Новая Каледония в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 22.49 среды по времени UTC (1.49 мск четверга) к юго-востоку от островов Луайоте. Эпицентр располагался примерно в 439 километрах от города Тадин в Новой Каледонии. Очаг залегал на глубине 12,6 километра.

Информации о возможных пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступало.