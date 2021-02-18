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У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1

У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов французской заморской территории Новая Каледония в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 22.49 среды по времени UTC (1.49 мск четверга) к юго-востоку от островов Луайоте. Эпицентр располагался примерно в 439 километрах от города Тадин в Новой Каледонии. Очаг залегал на глубине 12,6 километра.

Информации о возможных пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступало.

# В мире
По материалам: ria.ru
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