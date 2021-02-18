Учёные впервые показали на видео, как танцует ДНК

Анастасия Иванова

Длинные цепи ДНК плотно забиты внутри наших клеток. Как показывает новое исследование, это приводит к удивительно динамичному физическому поведению.Для этого они сделали серию снимков одной макромолекулы высочайшего разрешения. После этого все получившиеся изображения были подвергнуты компьютерному моделированию. В результате получилось потрясающее видео движения молекулы ДНК внутри клетки, DailyMail .Видеозапись получилась настолько детализированной, что позволяет разглядеть не только двойную спиральную структуру ДНК, но даже положение каждого отдельного атома в пределах одной нити, когда она свивается и развивается.

Каждая клетка человека содержит в себе 2 метра ДНК. Поэтому для того, чтобы поместиться внутри неё, молекуле приходится постоянно быть в движении.

В предыдущих исследованиях ученых из Стэнфорда выяснилось, что миникольца ДНК являются потенциальными индикаторами здоровья и могут распознавать злокачественные клетки.

Учёные надеются, что открывшаяся возможность изучать ДНК с таким высоким уровнем детализации поможет ускорить разработку новых методов генной терапии тяжёлых заболеваний.