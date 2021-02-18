Учёные впервые показали на видео, как танцует ДНК
Вчера, 03:50 Анастасия Иванова
Длинные цепи ДНК плотно забиты внутри наших клеток. Как показывает новое исследование, это приводит к удивительно динамичному физическому поведению.
Исследователи из Великобритании показали всему миру танец ДНК.
Для этого они сделали серию снимков одной макромолекулы высочайшего разрешения. После этого все получившиеся изображения были подвергнуты компьютерному моделированию. В результате получилось потрясающее видео движения молекулы ДНК внутри клетки, DailyMail .
Видеозапись получилась настолько детализированной, что позволяет разглядеть не только двойную спиральную структуру ДНК, но даже положение каждого отдельного атома в пределах одной нити, когда она свивается и развивается.
Каждая клетка человека содержит в себе 2 метра ДНК. Поэтому для того, чтобы поместиться внутри неё, молекуле приходится постоянно быть в движении.
В предыдущих исследованиях ученых из Стэнфорда выяснилось, что миникольца ДНК являются потенциальными индикаторами здоровья и могут распознавать злокачественные клетки.
Учёные надеются, что открывшаяся возможность изучать ДНК с таким высоким уровнем детализации поможет ускорить разработку новых методов генной терапии тяжёлых заболеваний.
По материалам: sm.news