«Усох»: фото исхудавшего Дениса Шведова со съемок «Последнего героя»

Лидия Мартынова

Актер стал одним из участников нового сезона «Последнего героя», заменив Сергея Одинцова. Во время пребывания на Занзибаре актер существенно скинул вес и преобразился.

Звезда сериала «Бывшие» попал в команду «Чемпионов», в которой состояла Надежда Ангарская, савшая победительнице в прошлом сезоне телепроекта. Сегодня Шведов вернулся в социальные сети, где не появлялся чуть больше месяца. Звезда показал снимок, сделанный еще не острове. «Всем здрасьте! Закончился мой цифровой детокс, а вместе с ним и съемки «Последнего героя»! Я усох, перезагрузился и встретил новых друзей. Не скучал по соцсетям и другим благам цивилизации. Вот учусь заново печатать и постить фотки. Про впечатления и опыт напишу позже. Но это было круто», — отметил Денис.

Шведов сильно похудел, участвуя в реалити, на это сразу обратили внимание его поклонники. «Не очень идет анорексия, надо покушать немного»; «Реально усох», — отметили пользователи сети.

Многих удивил тот факт, что Шведов попал в экстремальный телепроект, ведь он ни разу не принимал участие в предыдущих сезонах. Оказалось, что Дениса является обладетелем звания «Мужчина года» по версии зрителей канала ТВ-3, поэтому его точно были рады видеть в шоу.

Напомним, что Сергей Одинцов не смог поехать на Занзибар из-за проблем с законом. «Так сложились обстоятельства. Когда я подал заявку на получение загранпаспорта, ее одобрили, я оплатил пошлину. Прихожу получать, а они мне говорят: «У вас судимость не закрыта. Срок действия наказания заканчивается с момента выдачи вам прав». А права мне дадут в марте», — заявил в эфире Сергей.

В команде «Чемпионов» на данный момент остались Алексей Полихун, Дмитрий Павлюк, Аида Мартиросян, Александр Матвеев, Надежда Ангарская и Елена Барткова.