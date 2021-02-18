«Усох»: фото исхудавшего Дениса Шведова со съемок «Последнего героя»
Актер стал одним из участников нового сезона «Последнего героя», заменив Сергея Одинцова. Во время пребывания на Занзибаре актер существенно скинул вес и преобразился.
Звезда сериала «Бывшие» попал в команду «Чемпионов», в которой состояла Надежда Ангарская, савшая победительнице в прошлом сезоне телепроекта. Сегодня Шведов вернулся в социальные сети, где не появлялся чуть больше месяца. Звезда показал снимок, сделанный еще не острове. «Всем здрасьте! Закончился мой цифровой детокс, а вместе с ним и съемки «Последнего героя»! Я усох, перезагрузился и встретил новых друзей. Не скучал по соцсетям и другим благам цивилизации. Вот учусь заново печатать и постить фотки. Про впечатления и опыт напишу позже. Но это было круто», — отметил Денис.
Шведов сильно похудел, участвуя в реалити, на это сразу обратили внимание его поклонники. «Не очень идет анорексия, надо покушать немного»; «Реально усох», — отметили пользователи сети.
Многих удивил тот факт, что Шведов попал в экстремальный телепроект, ведь он ни разу не принимал участие в предыдущих сезонах. Оказалось, что Дениса является обладетелем звания «Мужчина года» по версии зрителей канала ТВ-3, поэтому его точно были рады видеть в шоу.
Напомним, что Сергей Одинцов не смог поехать на Занзибар из-за проблем с законом. «Так сложились обстоятельства. Когда я подал заявку на получение загранпаспорта, ее одобрили, я оплатил пошлину. Прихожу получать, а они мне говорят: «У вас судимость не закрыта. Срок действия наказания заканчивается с момента выдачи вам прав». А права мне дадут в марте», — заявил в эфире Сергей.
В команде «Чемпионов» на данный момент остались Алексей Полихун, Дмитрий Павлюк, Аида Мартиросян, Александр Матвеев, Надежда Ангарская и Елена Барткова.