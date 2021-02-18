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В Пентагоне планируют продолжить переброску бомбардировщиков в Норвегию

В Пентагоне планируют продолжить переброску бомбардировщиков в Норвегию

Начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун сообщил, что Штаты вероятно продолжат дислоцировать на временной основе свои стратегические бомбардировщики B-1 в Норвегии. Отмечается, что это может случиться в любое время.

Об этом генерал сказал на брифинге, передает ТАСС.

Браун также сказал, что американские бомбардировщики будут летать по всему миру.

"Скажу: можете ожидать, что мы будем направлять свои бомбардировщики в любую точку и в любое время. Поэтому... Произойдет ли это вновь в Норвегии? Вероятно, есть хороший шанс. Когда? Это может случиться в любое время", - заявил генерал.


Ранее сообщалось, что Администрация 46-го президента США Джо Байдена не планирует сокращать количество американских военных в странах Европы. Глобальный пересмотр дислокации американских военных за рубежом не касается количества контингента в Европе.

Напомним, в начале февраля США приостановили вывод американских военных из Германии. Указ о сокращении военного контингента принял 45-й президент США Дональд Трамп.

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По материалам: rbc.ua
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