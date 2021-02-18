Врач рассказала о связи между группой крови и тяжестью COVID-19

Вадим Карасев

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Врач общей практики Европейского Медицинского Центра Анна Кулинкович рассказала о связи между группой крови и тяжестью течения COVID-19 в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, данные проведенных исследований на сегодняшний день не позволяют делать однозначные выводы, однако работы демонстрируют наличие определенных тенденций. Она отметила, что среди заболевших меньше всего людей с первой группой крови. «Даже если абсолютное число заболевших внушительное, то относительно всего числа носителей первой группы в популяции оно остается низким», — сказала она.

Кулинкович добавила, что чаще и тяжелее других болеют люди со второй и четвертой группами крови. Она сообщила, что в Китае было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что среди умерших больше всего было пациентов со второй группой крови.

При этом специалист подчеркнула, что в разных странах цифры, показывающие взаимосвязь заболевания и группы крови, разнятся. «Так что свою роль могут играть и другие особенности организма, которые все еще устанавливаются», — отметила она.

В июне 2020 года ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса. Исследователи пришли к выводу, что наибольший риск тяжелого течения болезни вследствие инфицирования коронавирусом имеют носители второй группы крови.