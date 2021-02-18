Займ под залог квартиры без справок и поручителей

Роман Иванов

В жизни часто случаются ситуации, когда нужна крупная сумма денег, а банки отказываются выдавать кредит под различными предлогами. Что же делать в таком случае? Самый простой и наиболее выгодный вариант – это займ под залог квартиры.

Оформить займ под залог квартиры без справок и поручителей вы сможете на крупнейшем сайте финансовой помощи в Москве «Банковский Партнер». Компания работает на рынке кредитования физических и юридических лиц уже более 7 лет и за такой серьезный срок смогла зарекомендовать себя как надежный и проверенный партнер, который всегда выполняет свои обязательства перед клиентами, предоставляя наиболее выгодные условия и минимальные проценты.

Почему стоит обратиться за займом в «Банковский Партнер»?

Ни один банк не предоставит ссуду или кредит некредитоспособному лицу. То есть, существует ряд факторов, которые влияют на конечное решение банка по вопросу выдачи кредита, а именно:

Размер дохода заемщика.

Хорошая кредитная история.

Возраст заемщика.

Выплаченные в настоящее время обязательства.

Сумма кредита, на которую претендует заемщик.

Срок кредита.

Суммарный стаж и форма занятости, на основании которой человек получаете доход.

Наличие иждивенцев и семейное положение.

Если вы относитесь к числу тех, кому банк не выдает крупный кредит по какому-либо из вышеперечисленных пунктов, то альтернативой являются небанковские займы в миркокредитных организация. Но в таком случае понадобится существенный залог, которым и может выступить недвижимость в виде квартиры.

В таком случае шанс одобрения займа начинает стремиться к 100%. Лишь около 1% клиентов не получают кредит по очень существенным причинам, даже под залог квартиры, но такие случаи действительно единичны.

Преимущества займа под залог недвижимости

Кредиты под залог недвижимости нужны в том случае, если человек находится в сложном финансовом положении или, например, хочет открыть свой бизнес, что требует существенных первоначальных вложений. Тем не менее, в настоящее время можно довольно просто взять существенный займ под залог квартиры без поручителей и лишней бумажной волокиты в виде справок. Сумма кредита может составлять от 5 до 15 миллионов рублей и напрямую зависит от оценочной стоимости квартиры.

Больше информации вы сможете найти на страницах официального сайта финансовой помощи в Москве «Банковский Партнер» по адресу bank-partner1.ru.