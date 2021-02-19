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Байден обвинил Россию в подрыве отношений США и Европы

Байден обвинил Россию в подрыве отношений США и Европы

Политик также обвинил Москву в причастности к кибератакам на США

Президент США Джо Байден обвинил Россию в стремлении ослабить НАТО и «Европейский проект». Его цитирует Reuters.

США считают РФ ядерной угрозой для мира

По его словам, власти РФ хотят подорвать трансатлантическое единство.

Политик также обвинил Москву в причастности к кибератакам на США и страны Европы. Он призвал реагировать на эти действия, так как это является критически важным для «защиты общей безопасности».

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что США считают РФ ядерной угрозой для мира. Специалисты сообщили, что в данный момент власти США затронули вопрос о модернизации ядерного арсенала. В частности, обсуждается вопрос замены межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Minuteman. Эксперты отмечают, что отказ от этого оружия может подвергнуть США опасности со стороны России.

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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