Фаррахов: от маркировки пива выиграют все, кроме бутлегеров

Алексей Вольцев

Введение маркировки пива защитит права потребителей, повысит собираемость налогов и создаст условия для честной конкуренции. Единственные, кто останется в минусе от повышения контроля в части оборота такой продукции — это нелегальные производители, сказал «Парламентской газете» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов.

С 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года в России пройдёт эксперимент по маркировке пивной продукции, включая солодовое и безалкогольное пиво, сидр, медовуху и другие слабоалкогольные напитки. Об этом говорится в постановлении Правительства, опубликованном 19 февраля.

По словам Фаррахова, опыт маркировки шуб, парфюмерии, шин, лекарств и других товаров показывает, что это очень существенно повышает реальный сектор и заметно снижает теневой сектор экономики.





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«Потребители от этого выигрывают, ведь речь идёт о качестве продукции. Выигрывает и государство, получая налоги. Выигрывают и производители, которые работают честно и открыто. Проигрывает нелегальный рынок и подпольные производители», — заметил он.

При этом остаются вопросы о том, как это будет регулироваться и как изменится стоимость конечного продукта, добавил депутат. Он также напомнил о временных сбоях продаж при введении маркировки лекарств.

«Это, конечно, социальный товар, а пиво — это несколько иное, но во время таких технических неполадок снова может активизироваться нелегальный рынок», — предупредил Фаррахов.