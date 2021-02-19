Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Израиль и Сирия провели обмен заключёнными при посредничестве России

Израиль и Сирия провели обмен заключёнными при посредничестве России

Израиль и Сирия провели обмен заключёнными при посредничестве России

Между Тель-Авивом и Дамаском состоялся анонсированный ранее обмен пленными. Об этом сообщает государственное информационное агентство Сирии SANA.

В рамках достигнутой между сторонами договорённости из израильских тюрем были освобождены граждане САР Мухаммад Ахмад Хусейн и Тарек Гадаб аль-Убейдан, которые уже вернулись в свои деревни в сирийской провинции Кунейтра.

Имя израильской девушки не раскрывается, однако сообщается, что при посредничестве России она была доставлена самолётом в Москву, где её встретила делегация из Израиля. В ночь на пятницу, 19 февраля, девушка вылетела домой спецрейсом из столицы РФ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении, опубликованном им в его Twitter, поблагодарил президента РФ Владимира Путина за помощь в обмене задержанными с Сирией, а также сообщил, что дважды созванивался со своим коллегой для урегулирования вопроса.

Россия уже не впервые помогает Израилю в решении гуманитарных вопросов с Сирией. В апреле 2019 года Москва передала израильтянам останки военнослужащего Захарии Баумеля, пропавшего без вести в бою в период израильского вторжения в Ливан в 1982 году. Российские военные также продолжают поиски тел ещё двух израильских военных, сообщает ТАСС.

Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru
Заказать крауд

Последние новости

Немецкий депутат хочет поднять вопрос водной блокады Крыма Украиной
Немецкий депутат хочет поднять вопрос водной блокады Крыма Украиной
Немецких спецназовцев приняли за террористов в США
Немецких спецназовцев приняли за террористов в США
Китай назвал виновных в деградации отношений с США
Китай назвал виновных в деградации отношений с США
МАГАТЭ и Иран договорились о мониторинге ядерных объектов
МАГАТЭ и Иран договорились о мониторинге ядерных объектов
Юморист из «Кривого зеркала» признался в романе с проституткой
Юморист из «Кривого зеркала» признался в романе с проституткой
Россиянам раскрыли способ пережить самый холодный день
Россиянам раскрыли способ пережить самый холодный день
Курентзис представит новую программу musicAeterna в Москве и Петербурге
Курентзис представит новую программу musicAeterna в Москве и
Друзья перепутали Егора Крида и Егора Шипа
Друзья перепутали Егора Крида и Егора Шипа
В Техасе восстановили энергоснабжение в домах пострадавших из-за холода
В Техасе восстановили энергоснабжение в домах пострадавших из-за
Алиса Мон рассказала, как муж-тиран похитил ее сына
Алиса Мон рассказала, как муж-тиран похитил ее сына
В Словакии поторопили правительство с покупкой российской вакцины
В Словакии поторопили правительство с покупкой российской вакцины
Россия оценила высылку из США бывшего охранника немецкого концлагеря
Россия оценила высылку из США бывшего охранника немецкого концлагеря

Топ на сегодня

СМИ узнали дату первого выступления Трампа после фиаско на выборах
СМИ узнали дату первого выступления Трампа после фиаско на выборах
В России за сутки умерли 417 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 417 пациентов с коронавирусом
В Буэнос-Айресе произошло нашествие комаров
В Буэнос-Айресе произошло нашествие комаров
Познер рассказал о работе в Агентстве печати "Новости"
Познер рассказал о работе в Агентстве печати "Новости"
Российскую вакцину от коронавируса сравнили с автоматом Калашникова
Российскую вакцину от коронавируса сравнили с автоматом Калашникова

Еще по теме

Премьер-министр Израиля заявил о договоренности с Россией по Сирии
Власти Израиля поблагодарили Путина за возвращение танка
Израиль рассказал о договоренности с Путиным по Сирии
Премьер Израиля поблагодарил Путина за возвращение трофейного танка