Израиль и Сирия провели обмен заключёнными при посредничестве России

Влада Некрасова

Между Тель-Авивом и Дамаском состоялся анонсированный ранее обмен пленными. Об этом сообщает государственное информационное агентство Сирии SANA.

В рамках достигнутой между сторонами договорённости из израильских тюрем были освобождены граждане САР Мухаммад Ахмад Хусейн и Тарек Гадаб аль-Убейдан, которые уже вернулись в свои деревни в сирийской провинции Кунейтра.

Имя израильской девушки не раскрывается, однако сообщается, что при посредничестве России она была доставлена самолётом в Москву, где её встретила делегация из Израиля. В ночь на пятницу, 19 февраля, девушка вылетела домой спецрейсом из столицы РФ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении, опубликованном им в его Twitter, поблагодарил президента РФ Владимира Путина за помощь в обмене задержанными с Сирией, а также сообщил, что дважды созванивался со своим коллегой для урегулирования вопроса.

Россия уже не впервые помогает Израилю в решении гуманитарных вопросов с Сирией. В апреле 2019 года Москва передала израильтянам останки военнослужащего Захарии Баумеля, пропавшего без вести в бою в период израильского вторжения в Ливан в 1982 году. Российские военные также продолжают поиски тел ещё двух израильских военных, сообщает ТАСС.