Эстонский депутат назвал санкции против России контрпродуктивными

Лидия Мартынова

Депутат парламента Эстонии от правящей Центристской партии Игорь Кравченко выступил против антироссийских санкций, назвав их контрпродуктивными.

Парламент Эстонии в понедельник принял заявление "В поддержку единой внешней политики ЕС и в защиту гражданских свобод в России", призвав разработать политику антироссийских санкций. Как утверждается в заявлении, ЕС со своими партнерами должны "разработать эффективную политику санкций, которая вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики". За принятие заявления проголосовали 62 депутата, против — трое, включая Кравченко и еще двух его однопартийцев, один депутат воздержался. Не голосовали - 28, отсутствовали — семь. Всего в парламенте работает 101 депутат.





"Я считаю, что санкционная политика контрпродуктивна. Каких положительных результатов мы добились, начиная с 2014 года? Санкции никоим образом не приведут ни к изменениям в политическом курсе России, ни тем более к созданию предпосылок для нормального диалога. Пока мы получаем противоположный эффект в виде продолжающей нарастать напряженности между Россией и ЕС", - заявил в пятницу Кравченко порталу Delfi.

В заявлении эстонского парламента также содержится требование "освободить всех лиц, задержанных на прошедших в городах России мирных демонстрациях или задержанных за выражение своего мнения, в том числе Алексея Навального".

По мнению Кравченко, Навальный не имеет реальной поддержки среди населения России. "Что касается Навального, то он не имеет реальной поддержки среди россиян и не представляет позиции большинства. Его популярность раздута, тут речь, скорее, идет о ярком медийном образе", - считает депутат.