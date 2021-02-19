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Эстонский депутат назвал санкции против России контрпродуктивными

Эстонский депутат назвал санкции против России контрпродуктивными
Депутат парламента Эстонии от правящей Центристской партии Игорь Кравченко выступил против антироссийских санкций, назвав их контрпродуктивными.

Парламент Эстонии в понедельник принял заявление "В поддержку единой внешней политики ЕС и в защиту гражданских свобод в России", призвав разработать политику антироссийских санкций. Как утверждается в заявлении, ЕС со своими партнерами должны "разработать эффективную политику санкций, которая вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики". За принятие заявления проголосовали 62 депутата, против — трое, включая Кравченко и еще двух его однопартийцев, один депутат воздержался. Не голосовали - 28, отсутствовали — семь. Всего в парламенте работает 101 депутат.


"Я считаю, что санкционная политика контрпродуктивна. Каких положительных результатов мы добились, начиная с 2014 года? Санкции никоим образом не приведут ни к изменениям в политическом курсе России, ни тем более к созданию предпосылок для нормального диалога. Пока мы получаем противоположный эффект в виде продолжающей нарастать напряженности между Россией и ЕС", - заявил в пятницу Кравченко порталу Delfi.

В заявлении эстонского парламента также содержится требование "освободить всех лиц, задержанных на прошедших в городах России мирных демонстрациях или задержанных за выражение своего мнения, в том числе Алексея Навального".


По мнению Кравченко, Навальный не имеет реальной поддержки среди населения России. "Что касается Навального, то он не имеет реальной поддержки среди россиян и не представляет позиции большинства. Его популярность раздута, тут речь, скорее, идет о ярком медийном образе", - считает депутат.

Политика

По материалам: ria.ru
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