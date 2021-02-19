Ксения Собчак показала архивное фото в годовщину смерти отца

Анастасия Иванова

Ксения Собчак

Журналист, общественный деятель, актриса, теле- и радиоведущая

Досье на персону

Главное в этой жизни — найти своих и успокоиться!

Она заявила, что ее сын очень похож на деда.

Телеведущая, политик и блогер Ксения Собчак 19 февраля поделилась с более чем 8 миллионами подписчиков словами об отце.

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Уроженец Читы Анатолий Собчак был советским и российским ученым-правоведом, политиком. Он первый и единственный мэр Санкт-Петербурга.

В своем Инстаграме вечером в пятницу Ксения Анатольевна выложила архивное семейное фото и написала:

“Я и Папа. Сегодня самый тяжелый день в году. Жалко,что не успел вот так подержать Платона. Он очень на тебя похож)”.

Пост сопровождают хэштеги #вечнаяпамять и #АнатолийСобчак.

По данным “Википедии”, Анатолий Собчак скончался в ночь с 19 на 20 февраля 2000 года в Калининградской области. Это произошло в гостинице “Русь” в городе Светлогорске.

Как отмечалось в заключении о смерти, ее причиной стала острая сердечная недостаточность. Внезапная смерть Собчака породила слухи об отравлении. В мае прокуратурой Калининградской области было возбуждено уголовное дело по факту убийства. Результаты вскрытия, проведенного в Северной столице, показали отсутствие следов алкоголя и отравления. В августе уголовное дело было закрыто.

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РИА “NEWSTES” писало, не так давно Собчак напомнила Григорию Явлинскому о событиях 1996-го года после критики Навального.

Основатель “Яблока” нелицеприятно высказался в адрес оппозиционного блогера.

Ксения Анатольевна привела фрагмент книги, где говорится, как Григорий Алексеевич торговался за государственный пост в ходе предвыборной президентской кампании.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)



