Мишустин и Володин обсудили подготовку к отчету правительства
"Глава правительства Михаил Мишустин провел встречу с председателем Государственной думы Федерального собрания России Вячеславом Володиным. Она была посвящена предстоящему ежегодному отчету о работе правительства, который состоится 21 апреля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Мишустин и Володин договорились о начале рабочих консультаций для подготовки к отчету. На первом этапе такие консультации будут включать в себя встречи с комитетами Госдумы, а после Мишустин и вице-премьеры встретятся с думскими фракциями.
"В таком формате подготовка к отчету проходит впервые. Это позволит обеспечить более эффективное взаимодействие правительства с парламентариями, в том числе, для обсуждения поднимаемых ими тем и вопросов", - добавляется в сообщении.