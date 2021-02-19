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Мишустин и Володин обсудили подготовку к отчету правительства

Мишустин и Володин обсудили подготовку к отчету правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудили подготовку к отчету кабмина 21 апреля, договорились о консультациях с комитетами, позднее пройдет встреча с фракциями, сообщает пресс-служба кабмина РФ.


"Глава правительства Михаил Мишустин провел встречу с председателем Государственной думы Федерального собрания России Вячеславом Володиным. Она была посвящена предстоящему ежегодному отчету о работе правительства, который состоится 21 апреля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Мишустин и Володин договорились о начале рабочих консультаций для подготовки к отчету. На первом этапе такие консультации будут включать в себя встречи с комитетами Госдумы, а после Мишустин и вице-премьеры встретятся с думскими фракциями.


"В таком формате подготовка к отчету проходит впервые. Это позволит обеспечить более эффективное взаимодействие правительства с парламентариями, в том числе, для обсуждения поднимаемых ими тем и вопросов", - добавляется в сообщении.

Политика

По материалам: ria.ru
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