«На фронте нам приказали снять с формы красные кресты — вражеские снайперы охотились на военных медиков»

Влада Некрасова

Несмотря на официальное затишье, на фронте тишиной и не пахнет. Обстрелы, прежде всего снайперские, забирают жизни и калечат украинских бойцов. 25 января российские снайперы в очередной раз обстреляли украинские позиции в районе Золотого — хутор Вильный. Опытный боец-контрактник получил огнестрельное ранение грудной клетки с поражением правого легкого. Пуля прошла насквозь, ранение оказалось очень тяжелым. Оперативная группа военных медиков 59-го госпиталя военно-медицинского клинического центра Центрального региона оказала раненому первую помощь, затем эвакуировали вертолетом в Харьков, где ему была сделана операция. «Функция правого легкого удовлетворительная, кровотечения нет. Боец продолжает получать необходимое лечение», — сообщил ведущий хирург Северного региона подполковник медицинской службы Сергей Шипилов.

«Местные жители в глаза благодарят наших медиков за помощь, а на улице рассказывают об «украинских оккупантах»

— Этого бойца спасали мои коллеги из винницкого госпиталя, которые сейчас находятся на передовой, — рассказывает главная медсестра клинического центра Ольга Бабкина.

Ольга, по итогам прошлого года, была признана лучшей в номинации «Сестра милосердия» среди военных медиков-фронтовиков. Ее имя стало известно еще в 2014 году. Тогда она участвовала в первой успешной хирургической операции в военно-полевых условиях.

— Наш госпиталь базируется в Северодонецке Луганской области, — продолжает медсестра. — Раньше это был полевой палаточный госпиталь, где практически все оборудование было переносное. Вода привозная, младший медицинский персонал вообще отсутствовал. Сейчас госпиталь хорошо оборудован. Есть лапароскопическая стойка для проведения сложных малотравматичных хирургических вмешательств. Как и в первые годы антитеррористической операции, все наши мобильные группы и бригады медиков работают на передовой. Конечно, с первыми годами АТО, когда приходилось принимать одновременно десятки раненых, в том числе и тяжелых, не сравнить. Но в последнее время наши медики все чаще работают на переднем крае.

Если раньше мы помогали только украинским воинам, то теперь к нам приходят и местные жители. Обращаются очень часто. Как правило, им требуется помощь специалистов узкого профиля. Ведь раньше, в мирное время, в этой больнице таких врачей практически не было. А теперь благодаря военным медикам больница обрела вторую жизнь. Кстати, сейчас много местных специалистов из Северодонецка и подконтрольной территории Луганщины подписали контракт c ВСУ и служат в нашем госпитале. Для нас это существенная помощь.

За проявленные на передовой смелость и героизм Ольга Бабкина удостоена ордена «За мужество» III степени

— Вы общаетесь с местными жителями. Какие у них настроения?

— Разные. Бывает, в глаза благодарят наших за помощь, заботу, профессионализм. А на улице рассказывают об «украинских оккупантах» и прочую чушь. Иногда даже не стесняются говорить это в присутствии врачей и медсестер. Хотя знают, что за медицинской помощью придут опять же в наш госпиталь. Конечно, неприятно все это слышать и видеть. Но мы же давали клятву Гиппократа и должны помогать всем.

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— С чего для вас началась война?

— Весной 2014 года на фронт выехали наши четыре врачебно-сестринские бригады. В каждой по семь человек (врачи, медсестры и два водителя). А потом пришел приказ выехать мобильному госпиталю, к которому была прикомандирована и я. Помню, как наша колонна ехала по голой степи в Луганской области. Нам всем выдали оружие и боекомплект. Многие тогда впервые в жизни взяли в руки автомат. Война и враг были совсем рядом. Приехали в село Орехово. На краю села, на территории бывшей фермы, разбили лагерь. Все работы выполняли сами — врачи и медсестры, солдаты и офицеры. Ставили палатки, таскали тяжеленные ящики с оборудованием. Было много физической работы.

Второго июня я поздравляла маму с днем рождения. Сказала, что нахожусь на учениях в Николаевской области. О войне ни слова. Но войну мы ощущали постоянно. Категорически запрещалось выходить за территорию лагеря, ведь в посадках и полях везде растяжки. Ночью полная светомаскировка — никаких ламп. Когда мы только прибыли на фронт, нам сразу же приказали снять красные кресты — знак военных медиков, чтобы не стать мишенью для вражеских снайперов и диверсантов. На писаные и неписаные законы войны российские оккупанты и их приспешники плевали. Нам пришлось не раз экстренно менять дислокацию госпиталя, спасаясь от артобстрелов.

«Пуля разбила магазин от автомата, и в рану попали осколки патронов»

За время службы у Ольги Бабкиной было более десяти командировок на фронт. Летом 2014 года она принимала участие в проведении первой в Украине операции в военно-полевых условиях («NewsTes» рассказывали об этом). Сейчас эту операцию детально изучают в медицинских учебных заведениях страны.

— В 2014-м раненых, в основном, привозили к нам поздно вечером или ночью, — вспоминает Ольга. — Ведь много боев тогда происходило в темное время суток. По утрам мы отдыхали. И тут срочный сбор по тревоге. Привозят молодого лейтенанта-разведчика с очень тяжелым огнестрельным ранением. Пуля попала в брюшную полость. При этом она разбила еще и магазин от автомата, который боец носил в своей «разгрузке». В ране оказались осколки патронов, которые посекли ребра. Раненого оперировал главный хирург клинического центра полковник медицинской службы Андрей Верба. Ассистировали хирурги Александр Москалюк, Сергей Шалыгин, анестезиолог Павел Горчук. Я с Жанной Лозинской и Светланой Шевченко — операционные сестры. Операция длилась полтора часа. Мы работали, как часы, слаженно и четко. На улице лето, жара, поэтому в палатке было вообще невыносимо. А на тебе маска, халат, форма. Пот лился градом.

Военные медики в любую секунду готовы прийти на помощь нашим бойцам

— Боец выжил, и мы вздохнули с облегчением, — продолжает Ольга. — Ведь во время учебы оказание помощи при таких ранениях осваивали только по учебникам. А потом были тяжелейшие дни и ночи, когда одновременно доставляли несколько десятков человек.

В конце лета наш госпиталь в очередной раз поменял место дислокации, переместившись к самой линии фронта. Расположились в уцелевшей во время боев школе поселка Победа Новоайдарского района. После палаточного городка и коровника это было очень даже хорошее место. Палаты, перевязочные и операционные разместили в классах. Навели порядок, даже новые окна и двери поставили. И пошел нескончаемый поток раненых. Тогда ведь были бои под Луганским аэропортом, наступление вражеских сил. В одну ночь нам привезли сразу 36 бойцов. Множественные огнестрельные, взрывные или осколочные ранения.

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Первого сентября моя командировка закончилась. Уже из Винницы, позвонив коллегам, узнала, что от нашей школы остались руины. (3 сентября российские оккупанты со своей территории расстреляли поселок из реактивных систем залпового огня «Смерч». Под удар попал 27-й реактивный артиллерийский полк, где погибли 15 наших бойцов, один умер во время оказания медицинской помощи, а еще один пропал без вести. Военные медики и их пациенты не пострадали просто чудом. — Авт.) Мои коллеги покинули школу за считанные минуты до обстрела. На бегу складывали оборудование, эвакуировали раненых — забирали прямо с операционных столов. Кого нельзя было срочно эвакуировать, сумели спрятать в подвалах. Там же пересидели бомбардировку и те врачи и медсестры, которые не могли оставить пост. Еще несколько дней наша перевязочная и сортировочное отделение находились возле разгромленной школы и продолжали работать.

За проявленные на передовой смелость и героизм четыре медсестры клинического центра — Ольга Бабкина, Ирина Медяная, Наталья Сковоронская и Светлана Мельник — удостоены ордена «За мужество» III степени. Сейчас Ольга продолжает службу и получает высшее образование. Занимается волонтерством — вместе с коллективом центра помогает подшефной детской школе-интернату.

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Фото предоставлено Ольгой Бабкиной