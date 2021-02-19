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Пушков назвал четыре главных угрозы для России в 2021 году

Пушков назвал четыре главных угрозы для России в 2021 году

По его мнению, вызовы касаются как внутренней, так и внешней политики

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал четыре главных вызова, с которым столкнется Россия в 2021 году. Он подробно осветил суть каждого вопроса в статье для “Федерал Пресс”.

По мнению Пушкова, важнейшие вопросы, которые нужно решить Москве в текущем году, это вакцинация от коронавируса, диктатура глобальных сетей, рост благосостояния и уровня жизни россиян, а также отношения с США после смены власти.

Сенатор подчеркнул, что указанные вопросы относятся к “общечеловеческим” и специфическим для России”. Он пояснил, что перед всем миром стоит задача провести вакцинацию и выйти из тяжелой эпидемиологической ситуации. Кроме того, социальные сети диктуют свои правила и требуют, чтобы их придерживалось в глобальном плане.

Вместе с тем, Москва в текущем году столкнется с новыми вызовами, которые могут быть вызваны сменой руководства в США.

“Новая администрация видит в России врага. Разница в подходах ощутимая: с конкурентами можно разговаривать, а с врагами вряд ли можно работать над нормализацией отношений”, – пояснил Пушков.

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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