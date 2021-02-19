Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » В ОПЗЖ отреагировали по поводу санкций против Медведчука и Марченко

В ОПЗЖ отреагировали по поводу санкций против Медведчука и Марченко

В ОПЗЖ отреагировали по поводу санкций против Медведчука и Марченко

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), политсовет которой возглавляет Виктор Медведчук, решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против нардепа, его супруги Оксаны Марченко и ряда других политиков назвали антиконституционным. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой политсилы.

Согласно заявлению, в ОПЗЖ президента Владимира Зеленского считают политическим банкротом, который лишился доверия и поддержки граждан.

«Массовые нарушения конституционных прав украинских граждан, внесудебные закрытия каналов, преследования политических оппонентов стали последними аргументами власти, и мы оцениваем решение СНБО по введению персональных санкций против Виктора Медведчука, Тараса Козака и членов их семей как спланированный акт политических репрессий», — говорится в заявлении.

В ОПЗЖ заявили об отсутствии законных оснований для санкций, а также о намерении «бороться за права своих однопартийцев».
«Мы инициировали начало процедуры импичмента Владимира Зеленского и будем делать все, чтобы она была доведена до конца», — сообщила пресс-служба партии.

Фото с сайта «Украинская правда»

Украина

По материалам: fakty.ua
Заказать крауд

Последние новости

Россиянам назвали три неочевидных симптома рака ротовой полости
Россиянам назвали три неочевидных симптома рака ротовой полости
Российский врач оценил вероятность запоя после перенесенного коронавируса
Российский врач оценил вероятность запоя после перенесенного
Привившийся вакциной «КовиВак» Онищенко объяснил свой выбор
Привившийся вакциной «КовиВак» Онищенко объяснил свой выбор
Зеленский подписал указ о санкциях СНБО против граждан и компаний
Зеленский подписал указ о санкциях СНБО против граждан и компаний
«200 000 в день» — Михалков раскрыл гонорар Александры Бортич
«200 000 в день» — Михалков раскрыл гонорар Александры Бортич
Ксения Алферова поделилась секретом семейного счастья с Егором Бероевым
Ксения Алферова поделилась секретом семейного счастья с Егором
Фигурки с уволенной актрисой «Мандалорца» сняли с производства
Фигурки с уволенной актрисой «Мандалорца» сняли с производства
У Элины Камирен могут отобрать квартиру
У Элины Камирен могут отобрать квартиру
Сколько платят экспертам на шоу «Бородина против Бузовой»
Сколько платят экспертам на шоу «Бородина против Бузовой»
"Путин переживет": французы высмеяли отказ Байдена приглашать Россию в G7
"Путин переживет": французы высмеяли отказ Байдена приглашать Россию
Великобритания дала Украине денег на поддержку «крымских» структур
Великобритания дала Украине денег на поддержку «крымских» структур
США поддержали украинские санкции против Медведчука
США поддержали украинские санкции против Медведчука

Топ на сегодня

Двоих мужчин арестовали из-за видео с операцией собаки в TikTok
Двоих мужчин арестовали из-за видео с операцией собаки в TikTok
Банда рэкетиров держала в страхе жителей Николаевской области Украины
Банда рэкетиров держала в страхе жителей Николаевской области Украины
Украина национализирует часть нефтепровода "Самара-Западное направление"
Украина национализирует часть нефтепровода "Самара-Западное
В Госдуме заявили о естественном желании ослабить НАТО
В Госдуме заявили о естественном желании ослабить НАТО
"Начисто потеряли". Эстонский политолог об отношениях с Россией
"Начисто потеряли". Эстонский политолог об отношениях с Россией

Еще по теме

Партия Медведчука назвала санкции против политика репрессиями
"Примите правильное решение". Зеленского призвали распустить Раду
Коломойский: Бойко и Медведчук — коллаборанты и предатели
ОПЗЖ: Полиция помогала радикалам при нападении на офис партии в Киеве