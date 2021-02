Воры лишили нидерландского дипломата в Киеве нетривиального рабочего транспорта

Анастасия Иванова

Сотрудник посольства Нидерландов в Украине лишился велосипеда — транспортное средство в последний раз видели около офиса НАБУ.

О краже велосипеда рассказал первый секретарь посольства Королевства Нидерландов в Украине Лодевейк Смоор.

«Много внимания зимним велопрогулкам после сообщения =AZWAlrbpCqWjYOnIKUANrzCC4C4uDmhqJTFKvduCaN2MSsmHCaH8DfFT1S0VmgMG7BK6DYc_17DY_4KQkdImzook5So-IfinwDZ2WZFY7N6aM9U9tr1uSG311nLu0rOyZISK50a6zVb12gS1sZmq83a6ysQfwFX_afg_waEoKw9wlw&__tn__=%2CO%2CP-R]Embassy of the Netherlands in Ukraine в Фейсбуке (на видео Лодевейк Смоор рассказывал, как и зимой ездит на работу на велосипеде. — Авт.). Вот еще двое спортивных коллег поехали на работу. Одному повезло меньше, чем мне. Его велосипед в последний раз видели перед Национальным антикоррупционным бюро в понедельник. Кто видел, дайте мне знать», — написал дипломат на своей страничке в соцсетях и опубликовал фото.

Напомним, что летом прошлого года в Подольском районе столицы мужчина проник на территорию резиденции иностранного дипломата на улице Гончаренко, украл ключи от внедорожника и угнал авто, протаранив ворота.

Иллюстративное фото с Pixabay.