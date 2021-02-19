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Журналист Майкл Бом поддержал идею Познера провести новый телемост с США

Журналист Майкл Бом поддержал идею Познера провести новый телемост с США

Ровно 35 лет назад состоялся телемост Ленинград – Сиэтл, в ходе которого журналисты из СССР и США смогли обсудить интересующие их политические вопросы. Его ведущими стали Владимир Познер и Фил Донахью

Перечень острых тем, которые обсуждали в студии включал войну в Афганистане, внутриполитическую ситуацию в Советском Союзе, сбитый южнокорейский самолет.

В общей сумме зрителями телемоста стали 188 млн человек по обе стороны океана.


По мнению Познера, сегодня такой диалог в рамках телемоста мог бы быть очень кстати.

«Дело не в том, чтобы слушать других, а в том, чтобы разговаривать с другими, выходить на какие-то общие вещи», — отметил журналист.

Владимир Владимирович также подчеркнул, что с российской стороны организация подобного эфира вполне возможна. Транслировать телемост согласен Первый канал и лично его генеральный директор Константин Эрнст. Однако, по словам журналиста, проблема заключается в том, что особого рвения с американской стороны пока не наблюдается.

«Там нет телевизионного канала, сколько-нибудь крупного, руководство которого хотело бы организовать нечто подобное. По крайней мере, я такого не нашел, и мои друзья тоже», — резюмировал Познер.

Позже американский журналист Майкл Бом дал комментарий изданию «Daily Storm» и отметил, что идея о диалоге между странами вполне может быть одобрена Госдепом.

Правда ни один телеканал не согласится на подобную трансляцию из-за возможной нерентабельности. По его мнению, лучше перенести телемост в социальные сети или на видеохостинг YouTube.

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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