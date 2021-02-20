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Добровольцы присоединились к поискам киевлянина, пропавшего в Карпатах почти неделю назад


На Прикарпатье прибыли семеро киевлян — спецназовцы и ветераны АТО, которые хотят помочь спасателям разыскать пропавшего в горах 40-летнего туриста. Об этом Суспільне Карпати сообщил советник мэра Ивано-Франковска Назарий Кишак.

К поисковой операции киевляне присоединились в 11:50 19 февраля, стартовав из урочища Боржава.

«Они действительно ориентируются в пространстве Карпат, они — профессионалы своего дела», — заявил Кишак.

По его словам, городские власти предоставили добровольцам снаряжение для туризма и квадрокоптер, а областная — обеспечила транспортом.

Добровольцы присоединились к поискам киевлянина, пропавшего в Карпатах почти неделю назад
Квадрокоптер для добровольцев

Добровольцы будут задействованы в поисках до 26 февраля.

Ранее для поиска 40-летнего туриста из Киева задействовали вертолет Super Puma из авиационного отряда ГСЧС, а к спасательной операции привлекли сотрудников лесной охраны. Поиски осложняются сложными метеоусловиями — отмечаются сильный ветер, снегопад и около 15 градусов мороза.

Двое туристов-лыжников пропал в ночь на 14 февраля на склоне горы Гемба. Одного из них нашли на следующие сутки.

Украина

По материалам: fakty.ua
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