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«Коллекторы разместили в интернете порнографический коллаж с лицом моей начальницы. И я потеряла работу»

«Коллекторы разместили в интернете порнографический коллаж с лицом моей начальницы. И я потеряла работу»

Коллекторы, терроризировавшие людей и рассылавшие своим жертвам и их знакомым порнографический контент, задержаны правоохранителями (на фото в заголовке). Речь идет о нескольких известных финансовых организациях, действовавших в разных регионах Украины. В этих конторах людям выдавали «быстрые кредиты» под очень большие проценты. И если человек не успевал вовремя погасить долг, в дело включались коллекторы (чаще всего их роль исполняли те же люди, которые при выдаче кредитов были любезными менеджерами). Давление оказывалось не только на самого должника, но и на его родственников, коллег и знакомых.

«Участниками преступной схемы были более 30 человек. Фигуранты создали две финансовые компании, которые предоставляли кредиты, — сообщили в пресс-службе Департамента киберполиции Нацполиции Украины. — В штате компании были коллекторы, которые занимались шантажом клиентов-должников. С помощью фоторедакторов они изготавливали порнографический контент с изображением заемщиков или их родственников и угрожали распространить такие материалы». И очень часто от угроз коллекторы переходили к конкретным действиям.

«Из моих родственников ни разу не позвонили только бабушке, у которой нет счета в «ПриватБанке»

Недавно в редакцию «ФАКТОВ» обратилась киевлянка Виктория, которая в конце 2019 года взяла пять тысяч гривен в организации «Гроші всім» (именно эту контору сейчас «накрыла» киберполиция).

— Я даже не ставила нигде своих подписей и не подписывала договор. Просто оформила заявку на сайте, и мне прислали деньги, — рассказала «ФАКТАМ» Виктория. — Долг отдавала. И те пять тысяч, которые занимала, уже отдала. Но за месяц, в течение которого пользовалась кредитом, мне насчитали огромные проценты — и я должна была этой организации уже не пять, а двадцать тысяч гривен! Таких денег у меня не было. Я не отказывалась платить. Сказала менеджерам организации, что смогу отдавать деньги постепенно. А в ответ посыпались угрозы, которые я получаю до сих пор каждый день.

Коллекторы нашли почти всех членов моей семьи и соседей. Стали обзванивать жителей дома, в котором я зарегистрирована. Они заявляли соседям: «Мы все о вас знаем. Если вы не скажете такой-то (то есть мне) отдавать долг, у вас будут большие проблемы». И называли соседям номера их паспортов и идентификационных кодов. Даже я, естественно, не знаю этих данных. А коллекторы узнали. Интересно, что вместе с очередными угрозами они однажды прислали мою фотографию из базы «ПриватБанка» (когда-то, выдавая мне карточку, сотрудник «ПриватБанка» меня с ней фотографировал). После чего я еще раз поговорила с родными и соседями и пришла к выводу, что звонили коллекторы только тем, кто является клиентом «ПриватБанка».

Из моих родственников ни разу не позвонили только бабушке, у которой нет счета в этом банке. Получается, что в распоряжении этих бандитов (иначе не могу их назвать) находилась база одного из крупнейших украинских банков? А раз у них есть копии паспортов и идентификационных кодов такого количества людей, им ничего не стоит оформить на чье-либо имя липовый кредит.

Финансовые организации выдавали «быстрые кредиты» под очень большие проценты, а затем шантажировали должников

Историю 33-летней Татьяны из Запорожья, на которую как раз и оформили липовый кредит, «NewsTes» рассказывали в ноябре 2020 года. И хотя Татьяна вовремя обратилась в полицию и имела все доказательства того, что кредит брала не она, коллекторы терроризировали именно ее. На звонках членам семьи и друзьям не остановились — добрались и до начальницы Татьяны.

— Коллекторы создали в «Вайбере» группу, в которую добавили мою начальницу, меня, моих родителей и еще несколько человек, и разместили там порнографический коллаж с лицом начальницы, — рассказала Татьяна. — Там же была подпись: «Если в течение 15 минут не перечислишь деньги, это фото появится в общем доступе». После этого случая начальница сказала мне написать заявление по собственному желанию. Я потеряла работу.

Киевлянка Ольга тоже кредит не брала — в долги влез ее брат.

— Несмотря на то что мой брат взрослый человек, а я нигде не ставила своих подписей и не выступала ни поручителем, ни гарантом, мне стали звонить коллекторы, — рассказывала «ФАКТАМ» Ольга. — Сначала какие-то мужчины фамильярным тоном, называя меня на «ты», требовали вернуть деньги. Потом стали присылать мне в «Вайбер» угрозы, фотографии расчлененных трупов, изнасилованных женщин. Более того, такие же угрозы стали поступать моей 70-летней маме и няне моей дочери, которая давно у нас не работает. Сообщения приходят даже пасынку моей коллеги! А моему бухгалтеру коллекторы позвонили и заявили: «Приезжай, заберешь труп своего сына».

Ольга показала корреспонденту «ФАКТОВ» скриншоты сообщений, которые ежедневно приходят ей на телефон. Человек, подписанный в «Вайбере» как «Добрый Друг», пишет Ольге, что «закопает ее вместе с братом», предупреждает, чтобы «аккуратнее подходила к машине», так как «их будет четверо», и так далее.

— Моей коллеге коллекторы заявили, что будут рассылать такие же сообщения ее родителям, которым уже больше восьмидесяти лет, — продолжает Ольга. — При этом назвали адреса и паспортные данные ее родителей.

Ольга неоднократно, начиная с 2019 года, обращалась по этому поводу в полицию, Нацкомиссию по финансовым услугам (которая должна контролировать эти организации) и к Уполномоченному по правам человека. И вот на днях стало известно, что коллекторов из этой организации таки задержали.

«По предварительным подсчетам злоумышленники осуществили более 360 тысяч угроз жителям разных регионов Украины», — сообщили в пресс-службе Департамента киберполиции.

Напомним, недавно Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 4241, который должен защитить людей от неправомерного давления со стороны коллекторов. Подробнее о положениях данного документа читайте в публикации «ФАКТОВ» «Коллекторам запретят „кошмарить“ должников по ночам и оказывать давление на их родственников».

В заголовке фото Нацполиции Украины

Украина

По материалам: fakty.ua
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