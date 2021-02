Пентагон пообещал Украине поддержку в защите от российской агрессии

Алексей Вольцев

Глава Министерства обороны США (Пентагона) Ллойд Остин в разговоре с украинским коллегой Андреем Тараном заверил, что США будут поддерживать Украину в вопросах территориальной целостности и защите от российской агрессии. Об этом он написал в своем Twitter.

Productive call with my Ukrainian counterpart today, Andrii Taran. The U.S. is unwavering in its support for Ukraines sovereignty and territorial integrity, and committed to building the capacity to defend itself against Russian aggression. @DefenceU pic.twitter.com/Rq7x4amRlU

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) February 19, 2021

Также министр обороны США подтвердил продолжение поддержки Вооруженных Сил Украины в рамках Инициативы помощи в сфере безопасности (USAI).

Кроме того, Остин отметил прогресс Украины в реформировании оборонной сферы и необходимости его поддерживать.

В свою очередь, министр обороны Андрей Таран подтвердил своему американскому коллеге намерение украинских военных продолжить участие нашей страны в операциях НАТО, сообщили в пресс-службе Минобороны.

В частности, Таран поблагодарил правительство США за огромную помощь и участие в усилении устойчивости против внешних угроз и содействие приближению к полноправному членству в НАТО.

«Мы постоянно наращиваем уровень взаимосовместимости с силами Альянса благодаря технической помощи, а также совместному участию в международных операциях по поддержанию мира и безопасности», — сказал министр.

Он отметил, что Украина подтверждает намерение продолжить участие в операциях в составе Тренировочно-совещательной Миссии НАТО «Решительная поддержка», многонациональных сил НАТО в Косово, а также готовится направить силы и средства в Тренировочной миссии НАТО в Ираке и операции НАТО в Средиземном море «Морской страж».

Остин, со своей стороны, поблагодарил за продолжение участия украинских сил в составе международных операций.

Ранее Остин пообещал поддержку Украине в борьбе с российской агрессией, а 19 февраля Конгресс США уже одобрил первый транш помощи Украине в рамках Инициативы помощи Украине в сфере безопасности (USAI).

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу выразил уверенность в том, что администрация Джо Байдена восстановит отношения с Евросоюзом и союзниками по НАТО, и будет сформирована единая трансатлантическая стратегия по важнейшим вопросам, включая помощь Украине.