Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам климата

Алексей Вольцев

Интерес к климатической повестке внутри России растет, но во многом из-за внешних факторов, а не из-за стремления внутри страны сохранить климат и снизить выбросы парниковых газов, заявил РИА Новости советник президента РФ, специальный представитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

"Я бы сказал, что в последние месяцы значение и интерес к климатической повестке в России значительно выросли, в том числе со стороны правительства РФ… Но я вынужден признать, что драйвером этих изменений являются внешние факторы, в первую очередь трансграничное углеродное регулирование ЕС", - сказал Эдельгериев.

Он привел в пример намерение ЕС ввести углеродный платеж, в том числе для российских компаний, в рамках новой климатической политики Евросоюза. В связи с этим в России стали активно обсуждать корректировку объемов выбросов парниковых газов от предприятий, а также пересчет поглощающей способности лесов.

"В этом и кроется принципиальная ошибка, потому что нам все-таки надо исходить из внутренних соображений, а именно адаптации инфраструктуры к меняющимся климатическим условиям, декарбонизации экономики и создания новых экономических ниш", - добавил Эдельгериев.