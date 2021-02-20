Температурные контрасты: несмотря на потепление, в Украине местами ожидаются значительные морозы

Анастасия Иванова

В Украине в ближайшие дни прогнозируют потепление, но зима еще не отступает — температура будет колебаться от 20° мороза до 10° тепла. Это следует из данных Укргидрометцентра.

Так, в субботу, 20 февраля, ожидается облачная погода без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Температура днем местами поднимется до 5° тепла.

В западных областях ночью и утром умеренный снег (в Карпатах местами значительный снег), местами гололед, туман; на остальной территории без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5−10 м/с. Температура ночью в западной части составит 5−10° мороза, на остальной территории 12−17° мороза. Днем от 3° мороза до 2° тепла, на Закарпатье до 5° тепла; на севере Левобережья ночью около 20 ° мороза, днем 2−7 ° мороза.

В Киеве и Киевской области 20 февраля без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Температура ночью в столице 12−14° мороза, днем 1−3° мороза; по области ночью 12−17° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В ГСЧС Украины также сообщили, что в связи со снегопадами, 20−21 февраля в высокогорье Закарпатской и в горах Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

В течение 21−22 февраля синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность, на востоке и северо-востоке страны небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах гололедица, в юго-западной части местами туман. Температура ночью 1−6° мороза, днем 0−5° тепла.

В последующие два дня, 23−24 февраля, в Украине, по прогнозам синоптиков, без существенных осадков, лишь на востоке и северо-востоке страны небольшой снег. В течение 25−26 февраля в Украине, согласно ориентировочным прогнозам, ожидается сухая погода, а 27 февраля — 1 марта небольшой мокрый снег и дождь.

Как писали «NewsTes», ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что 20 февраля температура воздуха перевалит нулевую отметку и станет плюсовой. По его словам, начало календарной весны «порадует» украинцев снегом, дождями и морозами. Во второй декаде марта немного потеплеет, но потом опять похолодает, придут дожди с мокрым снегом.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «NewsTes»