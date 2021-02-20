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Толстой объяснил, почему Навальный не является политиком

Толстой объяснил, почему Навальный не является политиком
Российский блогер Алексей Навальный не является политиком, так как не может участвовать в политической системе страны, но при этом является талантливым и энергичным человеком, сказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Политик - это тот, кто готов участвовать в политической системе, то есть в выборах. Навальный в выборах не участвует. Он один раз участвовал на пост мэра Москвы. Почему он не участвует? Он хочет, у него даже могла бы быть своя партия, наверное. Но проблема в том, что он, пойдя советником к губернатору Белых в Кирове, своровал там по такой не очень сложной схеме маленько денег. И его на этом поймали. Был судебный процесс, так называемый "процесс Кировлеса". И там его признали виновным. Суд признал, не "кровавый путинский режим", не какие-то злые недоброжелатели в Кирове, просто обычный суд в Кирове. Своровали - будьте любезны условный срок", - сказал Толстой в ходе встрече с учащимися Государственного университета управления.

Политика

По материалам: ria.ru
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