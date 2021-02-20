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В Кремле оценили политические перспективы Навального

В Кремле оценили политические перспективы Навального
Все граждане России имеют равные права и обязанности, есть законы, которые регламентируют порядок участия граждан в избирательном процессе, дают им право избирать и быть избранными, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли у блогера Алексея Навального политическое будущее с учетом решения суда.

"Это совершенно не наше дело, вы знаете, что у нас есть законодательство, которое регламентирует порядок участия граждан в избирательном процессе, дает им право избирать и быть избранным. Это касается всех граждан страны, которые как-то не поражены в правах, тоже в соответствии с нашими российскими законами. Кроме этого не может быть никаких критериев - все имеют равные права и обязанности", - сказал Песков.

Политика

По материалам: ria.ru
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