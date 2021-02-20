В Одессе ночью горел роддом: эвакуировали 74 человека, в том числе мамочек и младенцев

Влада Некрасова

В Одессе в ночь на 20 февраля горел родильный дом № 5 по улице Маршала Говорова, 28. Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, возгорание произошло в бытовом помещении на третьем этаже.

Спасателям пришлось работать в условиях сильного задымления

Локализовать возгорание на площади 3 кв метров спасателям удалось в 03:24, а ликвидировать — в 03:31.

И хотя пожар был незначительным, он спровоцировал сильное задымление, и до прибытия подразделений ГСЧС администрация заведения эвакуировала 74 человека, из которых 46 женщин, 16 младенцев и 12 медицинских работников.

Вероятной причиной пожара считают короткое замыкание электропроводки в холодильнике.

Сгоревший холодильник

Напомним, ранее возгорание аппарата ИВЛ спровоцировало пожар в инфекционной больнице Запорожья, который стоил жизни трем пациентам и молодому медику Ольге Гливе. «NewsTes» сообщили подробности этой трагедии.

