Виноват «Буковель»: нашлось объяснение вспышке коронавируса в Прикарпатье

Алексей Вольцев

Критическая ситуация со вспышкой коронавируса в Ивано-Франковской области может быть связана с приездом на горнолыжный курорт Буковель туристов из Европы. Об этом заявил врач-инфекционист, преподаватель школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита, сообщает OBOZREVATEL.

«Увеличение количества больных там — результат непродуманной политики по открытию Буковеля, куда приезжают не только украинцы, но и европейцы. Там были поляки и британцы, не исключено, что могли завезти туда новые штаммы вируса, в том числе и британский», — сказал Курпита.

Он отметил, что в Буковеле были отдыхающие из разных регионов Украины, поэтому инфекция может распространяться по всей стране.

Напомним, в сети появилось видео огромной очереди перед подъемником в Буковеле. Отдыхать на этой курорт приезжал также президент Украины Владимир Зеленский. Причем главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко обещал наказать нарушителей карантинных ограничений на горнолыжных курортах.