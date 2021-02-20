Владимирская чиновница посоветовала депутату "расширить кругозор"

Анастасия Иванова

Глава администрации муниципального образования Толпуховское Владимирской области Ирина Абрамова официально ответила на жалобу депутата Собинского района Андрея Бойкова на плохой ремонт, обратившись к народному избраннику на "ты" и предложив "расширить кругозор". Она пояснила РИА Новости, что депутат "годится ей в сыновья" и "провоцирует" множеством обращений. Сам депутат счел ответ "нарушением этики" и намерен пожаловаться на Абрамову главе муниципалитета.

Как рассказал агентству депутат Бойко, в октябре жительница дома пожаловалась ему на некачественный, незавершенный ремонт и то, что управляющая компания не решила проблему. "Она решила через меня обратиться к главе администрации поселения", - рассказал РИА Новости депутат. Он уточнил, что обращение направил 2 ноября, но ответа не получил, поэтому снова напомнил о проблеме. Депутат заявил, что ответ за подписью главы администрации муниципального образования Толпуховское Ирины Абрамовой (имеется в распоряжении редакции) ему направили 18 февраля.

"Уважаемый депутат по избирательному округу №21 прежде, чем писать обращение, возьми и почитай 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" от 06.10.2003г. Возможно твой кругозор расшириться" (орфография и пунктуация сохранены - ред.)", - указано в письме.

Бойков отметил, что такой ответ на официальном бланке он получил впервые, и назвал отношение "хамским". "Всегда был корректный (официальный ответ - ред.). Она могла некорректно при личной беседе, такое было...", - подчеркнул депутат. "Возмутило хамское отношение. Это представитель администрации, должна относиться с уважением. Не то что я депутат, а в целом, это нарушение этики", - полагает Бойков. По его словам, он планирует обратиться к главе муниципального образования Александру Темнову "с просьбой оценить действия и слова главы администрации, так как они ее назначали, тем более единогласно, значит, пусть принимают решение". "Я считаю, что решение должно быть принято об отставке", - добавил он.