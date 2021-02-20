Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Задержаны контрабандисты, напавшие на пограничника в Закарпатье

Задержаны контрабандисты, напавшие на пограничника в Закарпатье


Правоохранители установили и задержали контрабандистов, которые напали на пограничника Мукачевского отряда. Об этом Госпогранслужба Украины сообщает в своем Facebook.

Установлено, что в нападении участвовали местные жители возрастом 31 и 32 года. Один из них караулил у входа, а другой вошел в помещение, напал на военнослужащего и нанес ему травмы. Жителю села Горонглаб, напавшему на пограничника, сообщили о подозрении в совершении преступления по статье «Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа». Решается вопрос о сообщении подозрения его сообщнику.

Задержаны контрабандисты, напавшие на пограничника в Закарпатье

Предполагается, что контрабандисты отомстили пограничнику, который входило в состав наряда, обнаружившего тайник с сигаретами, предназначенными для переправки в Венгрию.

Следствие по делу продолжается.

Фото: Госпогранслужба

Украина

По материалам: fakty.ua
Заказать крауд

Последние новости

Россиянам назвали три неочевидных симптома рака ротовой полости
Россиянам назвали три неочевидных симптома рака ротовой полости
Российский врач оценил вероятность запоя после перенесенного коронавируса
Российский врач оценил вероятность запоя после перенесенного
Привившийся вакциной «КовиВак» Онищенко объяснил свой выбор
Привившийся вакциной «КовиВак» Онищенко объяснил свой выбор
Зеленский подписал указ о санкциях СНБО против граждан и компаний
Зеленский подписал указ о санкциях СНБО против граждан и компаний
«200 000 в день» — Михалков раскрыл гонорар Александры Бортич
«200 000 в день» — Михалков раскрыл гонорар Александры Бортич
Ксения Алферова поделилась секретом семейного счастья с Егором Бероевым
Ксения Алферова поделилась секретом семейного счастья с Егором
Фигурки с уволенной актрисой «Мандалорца» сняли с производства
Фигурки с уволенной актрисой «Мандалорца» сняли с производства
У Элины Камирен могут отобрать квартиру
У Элины Камирен могут отобрать квартиру
Сколько платят экспертам на шоу «Бородина против Бузовой»
Сколько платят экспертам на шоу «Бородина против Бузовой»
"Путин переживет": французы высмеяли отказ Байдена приглашать Россию в G7
"Путин переживет": французы высмеяли отказ Байдена приглашать Россию
Великобритания дала Украине денег на поддержку «крымских» структур
Великобритания дала Украине денег на поддержку «крымских» структур
США поддержали украинские санкции против Медведчука
США поддержали украинские санкции против Медведчука

Топ на сегодня

Двоих мужчин арестовали из-за видео с операцией собаки в TikTok
Двоих мужчин арестовали из-за видео с операцией собаки в TikTok
Банда рэкетиров держала в страхе жителей Николаевской области Украины
Банда рэкетиров держала в страхе жителей Николаевской области Украины
Украина национализирует часть нефтепровода "Самара-Западное направление"
Украина национализирует часть нефтепровода "Самара-Западное
В Госдуме заявили о естественном желании ослабить НАТО
В Госдуме заявили о естественном желании ослабить НАТО
"Начисто потеряли". Эстонский политолог об отношениях с Россией
"Начисто потеряли". Эстонский политолог об отношениях с Россией

Еще по теме

На границе с Румынией контрабандисты сбили пограничника, он в коме
На Украине заявили о пропаже пограничников: подозревают ФСБ России
ГПСУ: В Сумской области пропали два пограничника
На Закарпатье пограничники остановили афганцев с семью детьми