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Банки добиваются права отказывать в переводах по решению суда

Банки добиваются права отказывать в переводах по решению суда

Российские банки в рамках борьбы с сомнительными переводами средств по исполнительным листам предложили дать им право отказывать в таких операциях. Об этом говорится в письме Национального совета финансового рынка (НСФР), направленном в Минюст.

Как сообщает РБК, представители организации поделились с ведомством своим видением возможных поправок к законодательству, которые должны помочь решить проблему обналичивания и отмывания денег через исполнительные листы. Такие махинации бывают двух видов: через взыскание фиктивно созданной задолженности, когда компании в сговоре обращаются в суд, даже в иностранный, и добиваются законного основания для списания средств со счета одной фирмы, в том числе заблокированного, в пользу другой. Второй вариант — подделка самого исполнительного листа. Так или иначе, банки сейчас не вправе отказывать предъявителю такого документа.

В рамках своей инициативы НСФР поддерживает идею правительства зачислять средства по исполнительным листам только на счета в российских банках, даже если получателем денег выступает нерезидент. Также финансовые организации хотят отказывать предъявителю документа, если в нем не указаны дополнительные данные должника, такие как дата и место рождения, серия и номер паспорта, ИНН и СНИЛС для физлиц, а для компаний — ИНН и ОГРН. Приставы обязаны уточнять эти сведения в исполнительных листах с 1 октября 2019 года, когда вступили в силу поправки к закону об исполнительном производстве, однако зачастую не делают этого, что создает дополнительные проблемы. Также банки настаивают, чтобы в электронную базу Федеральной службы судебных приставов попадали только листы с дополнительными реквизитами.

"Мы выявляли, что зачастую в деле об исполнительном производстве есть все необходимые персональные данные, а в самом листе они остаются не всегда. Исполнительская дисциплина где-то хромает, поэтому стоит сделать так, что листы с неполными данными чисто технически нельзя будет загрузить в электронную базу ФССП, и дать банкам право на отказы", — пояснил замглавы НСФР Александр Наумов.

Также представители банковского сектора предлагают организовать переводы по исполнительным листам от зарубежных судов только через систему ФССП. "Корни проблем и у отмывания денег, и у мошенничества через исполнительные листы одни и те же: банки не имеют возможностей с абсолютной точностью верифицировать такие документы и отказывать в их приеме", — подытожил Наумов.

Как писал NEWSTES, более 30 российских банков рискуют потерять лицензию в 2021 году.

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По материалам: uposters.ru
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