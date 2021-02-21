Биткоину спрогнозировали взлет до 200 тысяч долларов за монету

Вадим Карасев

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Самой популярной криптовалюте планеты — биткоину — спрогнозировали взлет в 2021 году до 200 тысяч долларов за монету. Такое мнение выразили эксперты «Известиям».

По мнению аналитиков, в ближайшее время он может подорожать еще на 20 процентов. Рост курса в этом году составил 470 процентов, вторым по доходности с большим отрывом было золото и только затем акции компаний.

Директор Binance в России и СНГ Глеб Костарев напомнил, что, по данным на конец 2020 года, объем торгов на крупнейшей в мире криптобирже Binance за день превышал три триллиона долларов и побил исторический максимум.

Старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич объяснил, что такое подорожание биткоина происходит на фоне интереса крупных институциональных инвесторов, таких как Tesla и MicroStrategy, которые вложили 1,5 миллиарда долларов и один миллиард долларов соответственно. В условиях «избытка ликвидности и дефицита инвестиционных идей» цена биткоина может вырасти до 100–200 тысяч долларов, однако позже курс обязательно придет к коррекции.