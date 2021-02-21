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Число жертв стихийного бедствия в США возросло

Число жертв стихийного бедствия в США возрослоФото: Brandon Wade / Reuters

Число жертв стихийного бедствия в нескольких штатах США возросло до 58. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщает The New York Times.

Как отмечает издание, общее число жертв аномальной погоды может быть намного больше.

Ранее сообщалось о 47 жертвах, большинство из которых было зафиксировано в штате Техас.

20 февраля президент США Джо Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия из-за аномальной погоды.

Ранее сообщалось, что из-за самых серьезных за более чем 30 лет морозов в Техасе произошел продовольственный кризис. Из-за закрытия торговых точек многие магазины и рестораны вынуждены выбрасывать скоропортящиеся продукты и товары с истекшим скором годности, испытывая при этом трудности с поставками новой еды.

В феврале этого года сразу несколько штатов накрыла аномальная погода: мороз и сильные ветры. Из-за снежного шторма более трех миллионов американцев остались без электричества. Наибольшие перебои в подаче электроэнергии произошли в Техасе. Коммунальщики заявили, что отключения электроэнергии были «крайней мерой для сохранения надежности электрической системы в целом».

В мире

По материалам: lenta.ru
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