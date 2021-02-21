Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года

Вадим Карасев

Каждому из нас хочется, чтобы удача была рядом, а проблемы обходили нас стороной. Василиса Володина, популярная телеведущая и астропсихолог, в своих прогнозах дает важные советы о том, как преодолевать трудности.

Эта неделя станет временем крупных и позитивных перемен. Особенно это касается понедельника, вторника, четверга и пятницы. Ввиду больших изменений в положении некоторых планет желательно следовать пяти простым советам о том, как управлять своей энергией. Это поможет держать все под контролем.

Овен

У Овнов самым важным изменением будет переход Венеры в созвездие Рыб 25 февраля. Это событие ознаменует собой начало очень важного и благоприятного периода в любви. Одиноким Овнам удастся найти вторую половинку. Гороскоп знакомств покажет, как могут сложиться отношения. Всех тех, кто уже находится в отношениях, ждут большие благоприятные перемены. Работа должна отойти на второй план, а вот совместный шопинг поможет укрепить связь с любимым человеком.

Телец

Всего есть семь причин, по которой удача может обходить нас стороной. Тельцам стоит проанализировать себя и свою жизнь на наличие такие причин. Считается, что в такое благоприятное время очень полезным будет любой самоанализ. Любые попытки улучшить самих себя будут успешными. Можно смело начинать новые дела, отказываться от вредных привычек и заменять их позитивными. Можно заниматься спортом, искать новую работу, знакомиться с новыми людьми, отправляться в дальнюю дорогу. Это идеальный период для покупок.

Близнецы

У Близнецов наступает период, в который можно и даже нужно производить различные изменения в жизни. Смена обстановки отлично скажется на энергетике, ровно как и встречи с новыми людьми, перестановка мебели. Это прекрасное время для общения с родственниками и друзьями, а также для коллективной работы и генеральной уборки. В работе нужно избегать лени и прокрастинации, запастись терпением. Это будет продуктивный отрезок времени для всех, кто желает повысить свои доходы. Нельзя сдаваться, ведь успех уже близок.

Рак

Ракам стоит посвятить неделю улучшению домашней энергетики — можно убраться, купить что-то новое, избавиться от хлама, приобрести мощные талисманы фэн-шуй для дома. В родных стенах будет проще работать, принимать важные решения, заниматься творчеством. В целом данную неделю можно назвать универсальной, потому что она одинаково хорошо подходит как для работы, так и для отдыха или романтических приключений. Раки сейчас в очень выгодном положении, ведь они могут сами выбирать свой дальнейший путь развития.

Лев

Львов ожидают большие финансовые поступления, решение сложных задач. Единственное, в чем им стоит быть осторожнее, — это общение с окружающими. Могут активизироваться токсичные личности и энергетические вампиры, поэтому лучше пользоваться специальными оберегами на защиту от таких людей. На работе и дома лучше не браться за все сразу. Сейчас необходимо решать все проблемы и задачи постепенно, шаг за шагом. В любви Львам поможет решительность, смелость и честность. Это касается и одиноких людей, и тех, кто находится в отношениях.

Дева

Девам стоит помнить о том, как ведет себя потенциально везучий человек. Не стоит отклоняться от такого поведения и от принятых ранее планов. Будут возникать небольшие мелочи, выбивающие из колеи, но Девы с ними легко справятся. Сейчас не стоит игнорировать просьбы о помощи со стороны окружающих. Эгоизм до добра не доведет. Начало недели — самое лучшее время для вынужденных покупок. Конец недели прекрасно подойдет для встреч с друзьями, развлечений, поиска второй половинки, общения с родственниками.

Весы

У Весов начинается один из самых благоприятных отрезков времени для любви. Венера будет помогать им и дарить огромную удачу. Привлечь еще больше везения помогут пять простых любовных талисманов. Весы будут в центре внимания. Это значит, что они смогут найти вторую половинку либо насладиться бесконечным флиртом. Дома в конце недели можно начинать ремонт, проводить генеральную уборку. Если появятся вынужденные траты, которые ударят по кошельку, не нужно переживать: это к лучшему.

Скорпион

Скорпион — ответственный и надежный Знак Зодиака. На этой неделе окружающие их люди смогут разглядеть данную позитивную черту в Скорпионах. Это сулит представителям этого Знака большие благоприятные изменения в работе и бизнесе. В конце недели их ждет приятный визит или встреча — они могут случайно встретиться со старым знакомым, который подарит им хорошие новости. Скорпионам можно сфокусироваться на получении новых знаний, с головой окунуться в творческую работу или отправиться в дальнюю дорогу. Выбор за ними.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе необходимо помнить о том, что счастье любит тишину. Нельзя рассказывать никому о своих планах, достижениях и целях. Это чревато проблемами. Не стоит перекладывать ответственность за свои поступки на окружающих. В любовной сфере Стрельцов ожидает спокойствие и размеренность. Стоит опасаться людей с излишне консервативными взглядами. Они могут тормозить развитие Стрельцов в работе и бизнесе. В период с 22 по 28 февраля не стоит менять планы в последнюю секунду.

Козерог

У Козерогов начинается очень благоприятный период в любовной сфере, особенно с 25 февраля, когда Венера станет очень сильной. Одиноким представителям этого Знака удастся найти вторую половинку. Нужно лишь проверять совместимость, чтобы не выбрать случайно человека, с которым построение серьезных отношений будет невозможно. Эта неделя — весьма перспективное время для финансовой активности и работы. Жизнь повернет в новое русло, поэтому Козерогам нужно проявить сдержанность и смотреть в оба.

Водолей

В отношениях Водолеев могут ожидать не совсем приятные изменения. Например, у второй половинки может обостриться чувство ревности. Эффективные заговоры помогут исправить положение. Это идеальная неделя для получения новых знаний, в том числе для изучения языков. Традиционно считается, что Водолеи могут находить выход из любой ситуации, но сейчас интуиция будет ослабленной, поэтому не стоит быть слишком самонадеянными. Одиноким Водолеям не стоит торопить события — лучше пока просто закинуть удочку.

Рыбы

В начале недели Рыбы смогут открыть заблокированные чакры, повысить энергетику. Во многом им на помощь придет Меркурий, а потом и Венера. Это очень важная неделя, на которой можно ждать крупных и благоприятных изменений. Для максимально быстрой реализации планов стоит следовать правилам «трех С»: сдержанность, сила, сотрудничество. Не нужно реагировать остро на провокации, избегать совместной работы и проявлять слабость. Наступает время, когда цель оправдывает средства. Не стоит жалеть сил на достижение результата.