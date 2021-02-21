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Илон Маск высказался о цене биткоина

Илон Маск высказался о цене биткоинаФото: Javier Rojas / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что цены на криптовалюты биткоин и эфириум находятся на завышенном уровне. Свое мнение он высказал в Twitter.

По словам Маска, криптовалюта, как и обычные деньги, является набором данных, которые позволяют избежать неудобств, связанных с бартерным обменом. Он добавил, что как любая система данных, криптовалюта подвержена запоздалым откликам и ошибкам. «Учитывая все это, [цены на] биткоин и эфириум кажутся высоковатыми», — отметил он.

Самая популярная криптовалюта планеты 20 февраля установила новый исторический рекорд и пробила отметку в 57 тысяч долларов за коин. С начала 2021 года биткоин подорожал более чем на 90 процентов.

Ранее инвесторы Tesla захотели ограничить инициативы Маска по покупке биткоинов. Такой вопрос собирается поднять компания Baillie Gifford — один из пяти крупнейших акционеров автогиганта. Руководство планирует обсудить с Маском ограничения сумм, которые могут быть инвестированы в биткоин.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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