Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лебедев оценил идею Жириновского ограничить вес чиновников

Лебедев оценил идею Жириновского ограничить вес чиновников
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) рассказал РИА Новости, что в предвыборной программе партии не будет пункта об ограничении веса чиновников, что касается распространения этого требования на кандидатов в депутаты Госдумы, то начнут с лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в качестве рекомендации ограничить вес чиновников ста килограммами. "Вес чиновника – 100 килограммов и не больше. А если 120, 150, что это такое вообще? Мы должны его ориентировать... Давайте пока просто рекомендовать", - сказал парламентарий в эфире радио "Комсомольская правда". По мнению Жириновского, люди с лишним весом требуют от государства больших расходов, "в это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают".

Политика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Немецкий депутат хочет поднять вопрос водной блокады Крыма Украиной
Немецкий депутат хочет поднять вопрос водной блокады Крыма Украиной
Немецких спецназовцев приняли за террористов в США
Немецких спецназовцев приняли за террористов в США
Китай назвал виновных в деградации отношений с США
Китай назвал виновных в деградации отношений с США
МАГАТЭ и Иран договорились о мониторинге ядерных объектов
МАГАТЭ и Иран договорились о мониторинге ядерных объектов
Юморист из «Кривого зеркала» признался в романе с проституткой
Юморист из «Кривого зеркала» признался в романе с проституткой
Россиянам раскрыли способ пережить самый холодный день
Россиянам раскрыли способ пережить самый холодный день
Курентзис представит новую программу musicAeterna в Москве и Петербурге
Курентзис представит новую программу musicAeterna в Москве и
Друзья перепутали Егора Крида и Егора Шипа
Друзья перепутали Егора Крида и Егора Шипа
В Техасе восстановили энергоснабжение в домах пострадавших из-за холода
В Техасе восстановили энергоснабжение в домах пострадавших из-за
Алиса Мон рассказала, как муж-тиран похитил ее сына
Алиса Мон рассказала, как муж-тиран похитил ее сына
В Словакии поторопили правительство с покупкой российской вакцины
В Словакии поторопили правительство с покупкой российской вакцины
Россия оценила высылку из США бывшего охранника немецкого концлагеря
Россия оценила высылку из США бывшего охранника немецкого концлагеря

Топ на сегодня

СМИ узнали дату первого выступления Трампа после фиаско на выборах
СМИ узнали дату первого выступления Трампа после фиаско на выборах
В России за сутки умерли 417 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 417 пациентов с коронавирусом
В Буэнос-Айресе произошло нашествие комаров
В Буэнос-Айресе произошло нашествие комаров
Познер рассказал о работе в Агентстве печати "Новости"
Познер рассказал о работе в Агентстве печати "Новости"
Российскую вакцину от коронавируса сравнили с автоматом Калашникова
Российскую вакцину от коронавируса сравнили с автоматом Калашникова

Еще по теме

Жириновский предложил ввести ограничения по весу для чиновников
ЛДПР выдвинула Жириновского на выборы президента
Жириновский предложил лимитировать вес россиян
ЦИК зарегистрировал Жириновского кандидатом в президенты РФ