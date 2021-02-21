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Лучи света символизируют души погибших: в Киеве прошла акция в честь Небесной сотни


В субботу, 20 февраля, на аллее Небесной Сотни в Киеве прошла ежегодная акция «Лучи достоинства», приуроченная памяти героев Небесной сотни, которые погибли во время событий на Майдане в 2014 году.

Вдоль аллеи Героев Небесной сотни были сотни горящих лампадок. Люди приносили цветы, передает «Цензор.нет».

Лучи света символизируют души погибших: в Киеве прошла акция в честь Небесной сотни

Президент Зеленский с супругой утром 20 февраля почтили подвиг участников Революции Достоинства, установив лампадки у креста на месте гибели активистов Майдана.

Напомним, 17 февраля Верховная Рада приняла постановление, определяющее Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

Фото censor.net/r

Украина

По материалам: fakty.ua
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