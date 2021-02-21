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«Мы вместе работаем над отношениями. Это тяжелый труд»: Алферова о жизни с Бероевым

«Мы вместе работаем над отношениями. Это тяжелый труд»: Алферова о жизни с Бероевым

Актеры счастливы в браке около 20 лет. По словам Ксении Алферовой, не всегда у них все бывает гладко. И Бероев, и Ксения работают в одной сфере, но дома съемки и театр не обсуждают.


Алферова считает, что у них в семье очень верно распределены роли. «Он актер-мужчина. Он в этом смысле наша опора и добытчик. Заботится обо мне и дочери. За нас решили на небесах. Мы — творческие люди. Здесь важно понимание, что для того, чтобы быть вместе долго, надо понять, что для тебя важнее: человек или твоя обида. Надо идти на компромиссы. Мы вместе работаем над отношениями. Это тяжелый труд. С очень приятным результатом. Это тоже работа», — рассказывает Ксения. 

На протяжении многих лет супруга является для Бероева в том числе и музой. Алферова надеется, что именно она вдохновляет мужа на какие-то свершения. Никаких проблем с тем, что он тоже актер у нее не возникает. Дома пара разговаривает о литературе или о политике, но не о театре и кино. 

Несмотря на то, что многие считают, что все артисты буквально купаются в роскоши, в семье Алферовой и Бероева нет каких-то баснословных денег. «Мой муж не богат. Богатство же сейчас меряется миллионами и миллиардами. Их у него нет. Мы с ним зарабатываем своим трудом. Тяжелым и сложным. Он богатый человек в том плане, что у него есть семья. И так на протяжении уже двадцати лет», — отметила Алферова в «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой».

Помимо актерской деятельности, супруги занимаются благотворительным фондом «Я есть», который помогает детям с особенностями развития. У актеров есть родная дочь Евдокия, а также они являются опекунами мальчика по имени Влад Саноцкий, который родился с синдромом Дауна. 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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