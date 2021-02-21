На жилой район в Колорадо упали части двигателя Boeing 777

Лидия Мартынова

Неисправность двигателя пассажирского Boeing 777 привела к тому, что обломки обшивки упали в жилом районе за пределами Денвера в американском штате Колорадо, сообщает телеканал Fox News.

Согласно телеканалу, рейс авиакомпании United Airlines, следовавший из Денвера в Гонолулу, благополучно вернулся в Денвер вскоре после вылета. Информации о пострадавших на борту или в результате падения обломков нет.

Полиция города Брумфилд, где упали части обшивки, просит жителей при обнаружения обломков во дворе не трогать их и немедленно сообщать властям.