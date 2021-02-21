Простила? Ольга Бузова назвала Даву родным человеком и поддержала на шоу «Танцы со звездами»

Алексей Вольцев

В конце января Ольга Бузова ошарашила поклонников неожиданным заявлением, что расстается с Давидом Манукяном. Теледива обвинила блогера в домашнем насилии, а также изменах. Однако сегодня призналась, что все еще испытывает теплые чувства к бывшему и поддержала его в борьбе за победу в танцевальном шоу.

35-летняя Ольга Бузова решилась на откровенный разговор с поклонниками после расставания с Давой. Певица отметила, что все еще страдает из-за разрыва отношений, однако старается держать себя в руках. «Я переживаю непростой период в своей жизни, — откровенничала теледива. — Это настолько для меня тяжело, что я не хожу ни на какие программы, не говорю о своих личных переживаниях, все прорабатываю самостоятельно, потому что для того, чтобы адекватно все объяснить должно пройти время».

Артистка также не стала обвинять экс-возлюбленного в крахе их, казалось бы, идеального романа, заявив, что в расставании всегда виноваты оба партнера. «Кто-то не смог уступить, кто-то вовремя не успокоил, не объяснился. Вообще, вы заметили, что зачастую проблемы происходят, когда мы перестаем разговаривать, делиться обидами, страхами. Виноваты, конечно, оба. Не каждый человек может признать свою вину, свою ошибку. Другой обижается и так по кругу. Знаете, снежным комом наваливаются проблемы и какой-то замкнутый круг получается. Иногда люди думают, что порой легче вырваться из этого круга, чтобы не страдать», — размышляла звезда.

Однако Бузова заявила, что не станет раскрывать все подробности конфликта с Давой и напротив, поддержала его в шоу «Танцы со звездами» канала «Россия-1». «Два года я была верна, предана, любила одного мужчину, хотела до конца и навсегда, поддерживала, дарила свою любовь, ласку, заботу, внимание… Для меня он стал очень родным человеком, несмотря на то, что потом стало происходить. Мы женщины такие в горящую избу войдем… Я знаю, что сейчас для Давида очень важный период, знаю, как ему важна победа в «Танцах» и… если эта победа сделает его счастливым, я буду счастлива. Я не буду призывать… Это ваш выбор, просто он действительно профессионал, крутой танцор и Давид заслуживает и достоин этой победы. Я надеюсь, что ты будешь счастлив», — заключила Ольга.

Напомним, что артистка рассталась с Давой в конце января. Разрыв сопровождался громким скандалом: певица обвинила блогера в избиении и изменах. «Пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле. Ты меня бьешь, плюешь в лицо и оскорбляешь», — негодовала тогда Бузова.