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Россия направила запросы для начала контактов с новой администрацией США

Россия направила запросы для начала контактов с новой администрацией США
Россия направила запросы новой администрации США, чтобы начать первые контакты, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире канала СоловьевLive.

По словам главы дипмиссии, цель таких запросов - "начать просто разбираться, что мы можем сделать вместе".

Посол добавил, что рассчитывает на подвижки в вопросе иранской ядерной сделки при новом американском президенте Джо Байдене и прагматичное сотрудничество с Вашингтоном по этому и ряду других вопросов.


"Один из примеров, которые на поверхности - это иранская ядерная сделка. Байден заявил о том, что он собирается туда вернуться, не совсем ясно, как это будет сделано, но самое главное, что это заявлено, это многостороннее взаимодействие и мы к этому готовы. Я очень рассчитываю, что в ближайшее время будут подвижки по этому направлению", - отметил посол.

Россия

По материалам: ria.ru
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