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Россия запросила первые контакты с новой администрацией США

Россия запросила первые контакты с новой администрацией СШААнатолий Антонов Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Россия направила администрации президента США Джо Байдена запросы на организацию первых контактов. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Антонов признался, что рассчитывает на «прагматичное сотрудничество» с Соединенными Штатами по ряду направлений, включая вопросы стратегической стабильности, космоса, Арктики и борьбы с пандемией коронавирусной инфекцией. Дипломат выразил надежду на «подвижки» по иранской ядерной сделке и продолжение диалога российской и американской сторон по Афганистану и Сирии. «По Латинской Америке у нас было много противоречий — они, наверно, и останутся — но разговаривать мы на сей счет будем», — заявил посол.

По мнению Антонова, Вашингтон будет оказывать давление на Москву. Он добавил, что ослабить напряженность в отношениях сторон не получится, пока они не начнут разговаривать. «Все, что мы хотим, — предсказуемости, уверенности в завтрашнем дне, уверенности в действиях США, жить спокойно для того, чтобы внешняя политика помогала внутреннему развитию страны», — сказал он.

26 января состоялся телефонный разговор Байдена и его российского коллеги Владимира Путина. В ходе беседы Путин отметил, что нормализация отношений между Россией и Соединенными Штатами отвечала бы интересам обеих стран.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва надеется на новую главу в отношениях с Вашингтоном в связи с приходом Джо Байдена на пост президента. По словам посла, у российской стороны есть конкретная программа развития отношений с Соединенными Штатами.

В мире

По материалам: lenta.ru
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