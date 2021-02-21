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Россиян предупредили об аномальных холодах

Россиян предупредили об аномальных холодахФото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян об аномальных холодах, которые будут наблюдаться на территории страны в ближайшие пять дней. При этом самым холодным днем станет вторник, 23 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам синоптика, холода охватят территорию России с западных границ и фактически до тихоокеанского побережья. Холоднее всего будет на европейской территории страны, в Поволжье, на Урале, в Западной Сибири и в Красноярском крае. Низкие температуры обусловлены на ряде территорий антициклоном, а где-то `— затоком холодного воздуха, объяснил Вильфанд.

Ранее Роман Вильфанд предсказал жителям центра европейской части страны потепление в конце февраля. Он отметил, что уже в пятницу, 27 февраля, аномальный холод начнет сменяться нормальной погодой. Синоптик рассказал, что в целом намечается тенденция к повышению температуры и температурный фон будет стремиться к своей норме. Вильфанд добавил, что погода станет мягкой и температура в период потепления будет в диапазоне 5-2 градуса мороза.

Россия

По материалам: lenta.ru
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