СМИ узнали дату первого выступления Трампа после фиаско на выборах

Влада Некрасова

. Бывший американский лидер Дональд Трамп впервые после ухода с президентского поста намерен выступить на ежегодной конференции консервативных политических сил (CPAC), сообщает газета The Hill.

Отмечается, что мероприятие состоится 28 февраля. По предположениям издания, Трамп будет говорить о будущем и перспективах консервативного движения и Республиканской партии.

Журналисты ожидают, что он также может раскритиковать миграционную политику действующего президента Джо Байдена.

Мексикой и отменил введенный Трампом режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, Байден снял ограничения на въезд в США граждан ряда мусульманских стран.Мэриленде, однако из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом, в этом году ее перенесли в Орландо.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Трамп не захотел возвращаться в Twitter.