Стало известно мероприятие, в котором Путин поучаствует в очном формате
Вчера, 16:05 Влада Некрасова
Президент РФ Владимир Путин в очном формате примет участие в коллегии Федеральной службы безопасности РФ, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Россия 1".
Кроме того, согласно анонсам пресс-службы Кремля, 22 и 24 февраля российский лидер встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой Киргизии Садыром Жапаровым соответственно. Оба иностранных лидера будут находиться в России с официальными визитами.
В связи с пандемией коронавируса большинство мероприятий с участием президента РФ проходит в онлайн-формате.сообщило, что Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы.
По материалам: ria.ru