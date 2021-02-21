Стало известно мероприятие, в котором Путин поучаствует в очном формате

Влада Некрасова

Президент РФ Владимир Путин в очном формате примет участие в коллегии Федеральной службы безопасности РФ, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Россия 1".

Кроме того, согласно анонсам пресс-службы Кремля, 22 и 24 февраля российский лидер встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой Киргизии Садыром Жапаровым соответственно. Оба иностранных лидера будут находиться в России с официальными визитами.

В связи с пандемией коронавируса большинство мероприятий с участием президента РФ проходит в онлайн-формате.

сообщило, что Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы.